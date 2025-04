"Što se tiče same utakmice, raduje nas pobeda, igrali smo protiv jake ekipe koja ima velike ambicije. Radnički je i ove i prošle sezone pokazao koliko ima ozbiljan tim. Mi smo uspeli da nametnemo neke svoje ideje. Oni su takođe imali svoje momente, a pobeda je, rekao bih, zasluženo pripala nama. ;To je ono što je dobro za nas, međutim sve je i dalje u senci povrede Zubairua", dodao je Blagojević.

"Moram da čestitam Partizanu, surovo smo kažnjeni na današnjoj utakmici. Imali smo svoje prilike u prvom poluvremenu, tri, četiri dobre situacije da poentiramo. U drugom poluvremenu imali smo jedan na jedan situaciju, nažalost ni to nismo iskoristili. Kasnije su nas kaznili, kao da smo izgubili veru da možemo da dođemo do pozitivnog rezultata. Čestitao bih još jednom Partizanu, Blagojević je uneo dobre novine. Nisam očekivao poraz danas, a kada se podvuče crta, Partizan je iskoristio svoje prilike, a mi ne i to je to", kazao je Dudić.