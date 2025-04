"Mitar Bošnjaković je imao samo jedan trening, bio je povređen, pa bolest. Frenk Nilikina je takođe bio bolestan i on je imao jedan i po trening. Tajrik Džons ima problem sa kolenom. Ife Lundberg je bio moja odluka i uvek pokušavam da donosim odluke isključivo u interesu tima. Gledali smo pre utakmice da u ABA ligi do sada posle odigranih 26 kola dva igrača imaju prosek minuta malo iznad 20. To su Sterling Braun i Karlik Džons, svi ostali su ispod 21. Probali smo da kroz ABA ligu čuvamo svežinu za Evroligu. Nažalost, to nije bilo dovoljno. I trebalo bi da pogledamo koliko puta smo bili kompletni, koliko smo imali problema sa povredama, bolestima... Sve je uticalo, a to nije izgovor. Kada smo imali dosta povređenih i bolesnih igrali smo možda i najbolje. Zašto smo odigrali završnicu kako smo odigrali? Moraćemo dobro da analiziramo", rekao je Željko Obradović.