Partizan i Crvena zvezda žele licencu za igranje Evrolige i to nije tajna. Ali, ono što takmičenje nudi večitim rivalima uopšte ne deluje primamljivo.

- Iskreno sam bio šokiran, ne znam za vas, jer Evroliga im ne nudi ništa sem da će biti tu tri godine zasigurno, ali poslednjih par godina su svakako tu na ovaj ili onaj način. Razmišljaju tako da hoće da zadrže beogradske timove, potrebni su im navijači, derbi, sve stvari na društvenim mrežama. Ko će da zauzme ta mesta? Ni od koga ne možete to da dobijete. Evroligi su potrebna ova dva tima, ali da plate toliko novca samo da učestvuju, a već učestvuju ionako. Jeste da bi sada imali garancije, ali mislim da je Evroliga bila malo podmukla. Gde će srpski timovi na kraju da završe? NBA projekat je pomenuo toliko timova, ali nijednom nismo čuli da su pozvani srpski ili grčki klubovi. Možda je ovo samo početna tačka pregovora, ali Evroligi su potrebni ovi timovi - rekao je Šulijauskas.

- Evroliga sada koristi svoju poziciju moći, jer srpski klubovi nemaju drugu opciju. Kao da su prisiljeni da prihvate ovaj ugovor. Pre svega, njihov ugovor za TV prava nije toliko veliki i ne bi mnogo doprineo ukupnoj sumi Evrolige. Druga stvar, ovo nije bogato tržište, što bi privuklo sponzore. Da su ovi timovi iz Nemačke, to bi bila druga priča. Imaju već 13 vlasnika, tako da su i zbog toga probirljivi za druge ekipe. Da ne idu preširoko. Već su pravili greške sa Asvelom, koji je govorio da će se ujedini sa fudbalskim klubom Lionom. Sada imamo Asvel koji "flertuje" sa NBA Evropom... A srpski timovi su konstantni i tu su stalno u borbi za plej-of, lideri su po gledanosti. Žele da vide tu konzistentnost, da vide da će imati finansijsku stabilnost. Jeste delom i zbog srpskog tržišta, ali više je zbog činjenice da je tu 13 vlasnika već. Ti klubovi su problem. Oni gledaju da ne žele da dele taj novac.

- Traže im trogodišnju licencu i pet miliona evra za to. To je početna tačka, ali mislim da će se ova cena spustiti. Stejkholderi Evrolige neće da dele novac sa Partizanom i Zvezdom. Mislim da ovo nije potpuno loša ideja za srpske timove, jer mogu sa svojim sponzorima da naprave dugogodišnje ugovore, da će ih svi ljudi videti. Dobićete dosta novaca i od ulaznica... Najviša nada za te klubove je da budu u Evroligi godinama, prirodno je opet i za srpske timove da se pobune, jer Evroliga se najviše promoviše preko njih. Teška je situacija.

- Na strani sam srpskih navijača. Jedino što ne razumem jeste to što Evroliga ne nudi srpskim timovima da budu jednaki kao i svi klubovi sa "A" licencama, da imaju glas, deo od TV prava, marketinga. Šta ih u tome sprečava? Je li to zbog stalnih kazni i kršenja pravila o bezbednosti na utakmicama? Da sam iz NBA Evropa, došao bih i ponudio Partizanu i Zvezdi, koji donose toliko angažmana na društvenim mrežama, da pređu u ovaj projekat. I samim tim ćete da skrenete pažnju na sebe, a i na njih. Imate više novca od Evrolige, imate garantovano mesto. To bih uradio da se ja pitam. Evroliga očigledno ima svoju politiku i nisu tu da čekaju srpske klubove sa otvorenim rukama.