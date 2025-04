- Posle toliko godina, najzad i plasman u završnicu. To je veliki uspeh. Mada, malo ostavlja gorčinu činjenica da je sve to moglo mnogo bolje. Izgubili smo nekoliko utakmica bezveze, što nas je koštalo sigurno četiri, ili pet mesta boljeg plasmana. Da smo to dobili imali bismo bolje šanse u plej-ofu. Ali, nema veze, dobro je - priča za Kurir popularni Cvele i nastavlja: