"Majkl Meloun je najuspešniji u istoriji Denvera, osvojio je titulu, a mogao je još jednu ove sezone. Potencijalno je mogao. Morate da imate prednsot domćeg terena i to sada imate u ovom trenutku. Zato, poruka za sve vas idiote tamo koji mislite da sve mora da ide glatko da biste osvojili titulu – to nije tačno", poručio je legendarni as.