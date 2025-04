Prva meta je Vasilije Micić, kome je ponuđen rekordan ugovor u Evropi , a pored iskusno srpskog plejmejkera na listi želja je i iskusni as Milana - Nikola Mirotić.

Međutim, ni to nije sve... Zainteresovan je Hapoel i za Čimu Monekea, Žana Motera iz Valensije, Mfionda Kabengelea, ali i Geršona Jabuselea koji trenutno nastupa za Filadelfiju.

"Mnogo mi se dopada Montero iz Valensije. Sviđa mi se što je veoma mlad i talentovan i, iskreno, privukao je moju pažnju. Ima još jedan momak koji trenutno ne igra u Evroligi, ali je izuzetno talentovan i stvarno mi se dopada, a to je Geršon Jabusele. Do sada ima fantastičnu sezonu u NBA, ali ako bi se odlučio da se vrati u Evroligu, sigurno bismo pokušali da ga dovedemo. Sviđa mi se Kevin Panter, ali sada je van tržišta. Ima mnogo drugih imena koja mi se dopadaju, kao što je Čima Moneke, koji je izuzetan igrač. Takođe, Kabengele bi mogao privući našu pažnju za sledeću sezonu. Sva ova imena me trenutno mnogo zanimaju", kaže Janaj i dodaje da bi voleo da vidi u svom timu i Mirotića.