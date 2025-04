Gostujući u emisiji "Basket Fest" na "TVCG" Bokan je otkrio da bi na kraju ove sezone Budućnost mogla da istupi iz takmičenja ukoliko ne dođe do određenih promena.

- Evropska košarka je u haosu. FIBA već 25 godina ne može da se izbori sa Evroligom. Pominje se novo takmičenje koje bi organizovali FIBA i NBA, a čak sedam-osam klubova iz Evrolige bi moglo da pređe tamo. To bi otvorilo vrata i nama. ABA liga bi tada postala značajniji partner elitnom takmičenju - rekao je Bokan.

- Liga je u najvećoj krizi od osnivanja. Nemamo uređenu vlasničku strukturu, niko nema pravo potpisa. Bez toga nema ni TV ugovora, ni ozbiljne budućnosti. Ako se to ne reši na narednoj Skupštini, Budućnost više neće učestvovati u radu lige.

- Kada nije dobro suđenje, ljutimo se na one koji su za to odgovorni. To su Milija Vojinović i Srđan Dožaj. Ukazaćemo na sve probleme i nećemo sedeti skrštenih ruku ako se nastave nepravde - poručio je Dragan Bokan.