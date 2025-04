Da li će Nikola Jokić igrati za košarkašku reprezentaciju Srbije na Evrobasketu? Ovo je pitanje koje muči čitavu zemlju, a sada se o svemu oglasio i prvi čovek KSS, Nebojša Čović . On je govorio o Jokiću, ali i dogovoru da uz centra Denvera i ostali najbolji igrači reprezentacije, poput Bogdana Bogdanovića i drugih budu deo nacionalnog tima ako na klupi ostane Svetislav Pešić.

- Ova reprezentacija ima harizmu, ima pobednički duh, to je naročito formirano na Olimpijskim igrama u Parizu, gde je Kari s momcima napravio kompaknu celinu i hemiju. Ja se nadam nastavku uspešnog niza - samo da budemo svi zdravi, onda sam baš optimista. Mada, nikada u sportu, a naročito u sportu s loptom ne možete da garantujete 100 odsto uspeh - biće iskušenja, ali nismo mali, nismo neiskusni da ne možemo da prebrodimo iskušenja. I naravno, potreban nam je mir, koncentracija do Evrobasketa, jer ove godine imamo dva važna takmičenja - muško i žensko seniorsko Evropsko prvenstvo. A imamo i ostale uzrasne selekcije na velikoj sceni - U16, U17, U18, U19, U20, tako da se nadam rezultatski uspešnoj 2025. godini - zaključio je on.