''Ja sam na zubu mnogim navijačima Partizana, ali objektivno ne može se ovo predstaviti kao neki uspeh. Bilo je očekivano da Partizan prođe sa ovakvim budžetom, timom, sa ovakvim trenerom, ali nije, i nije mu prvi put.Real neuporedivo slabiji nego protiv Zvezde. Nudio se Real, a skinuti skalp Realu nije isto kao nekom drugom. Neki igrači Partizana možda više nikad neće igrati protiv Reala, nisu to iskoristili na neverovatan način. Abalde nije postojao na terenu, Kampaco svega 12 poena, to je za njega malo, Hezonja promašio deset šuteva, a to Partizan nije iskoristiio. Ni Musa nije bliistao. Ibaka i Tavares su dali svoje, Ljulj je dao 13, što ne daje tako često, ali je u finišu odlično odigrao", rekao je Đurović i nastavio:

'Ne znam situaciju, ali mi se čini da Željko kažnjava Vašingtona. I Lundberg je igrao slabo, pa verovatno i njega. Lakić nije dao koš, ali je iznudio dva faula u napadu, i to iskusno. Svaka njemu čast. Nedostajao je i Tajrik Džons, drugačiji je skok, drugačija tuča kad on igra. On bi izgurao Tavaresa, a i u toku utakmice bi raspored skokova bio drugačiji. Dejvis ima šut, to tako izgleda lepo, ali on nije onaj fajter, nije ni skakač, al nije ni onaj koji će da se bije, da se gura i to njemu smeta da bi bio bolji igrač'', zaključio je Đurović.