- U sredu mi je prišao agent i rekao da Motli želi da ide. Pitao sam ‘zašto’, a on je odgovorio ‘zbog rata’. Rekao sam ‘kako misliš zbog rata?’, momak voli da izlazi po Tel Avivu, ima toliko devojaka ovde, svako veče izlazi, žurke, uživa, stavlja na društvene mreže vina, restorane, sve… Kako sad rat? Trenutno nema rata, a ako mu je to problem, može da ostane u Beogradu. Odgovorio mi je ‘ne, ne, odmah želi da ide’. Rekao sam mu da me ne za**bava, odgovorio mi je da me ne za**bava i da samo želi da ide zbog rata. To je bilo ekstremno čudno i rekao sam da je neprihvatljivo, naravno - istakao je on, pa je govorio i o detaljima ugovora: