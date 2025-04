Bilo je i ranije izvesno da će se to dogoditi, ali u pobedi Denvera nakon preokreta Jokić je zvanično osigurao neverovatan poduhvat.

Stigao je do novih 26 poena, 16 skokova i 12 asistencija. Dodavanja za koš su jedina stavka koja je mogla da spreči srpskog košarkaša da uđe u istoriju, ali on to nije dozvolio.