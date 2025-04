- To je lepo. Mislim... nisam to radio ranije. To je... ne znam. Ne znam šta da kažem. Dobro je - poručio je Jokić.

- Nisam ja crtao napad, nego situaciju. Radio sam to i ranije, nije to nešto novo.

- Rekao mi je da je dao 30 poena i sve iz zakucavanja. Mislim da je to žrtva, jer ima mečeve sa po 10 poena kada se ne priča o njemu, a on je opet tu. On je igrač koji se verovatno najviše žrtvuje u timu, vi verovatno ne vidite da on čuva najbolje protivničke igrače. Srećan sam što smo saigrači. Ne znam ko me pitao ko mi je među pet najomiljenijih saigrača, on je tu. Ko su ostali? Neću da vam kažem - zaključio je Nikola Jokić.