"Biće to vrlo težak i bitan meč za obe ekipe. Imali smo vremena da se pripremimo, verujem da će spreman biti i Partizan. Imamo problema oko sastava, ali to ne menja činjenicu da moramo da budemo fokusirani i motivisani. Partizan je pre nekoliko dana protiv Real Madrida bio veoma dobar, želi da nastavi u tom ritmu, a mi treba da odgovorimo na te jače strane rivala i da kaznimo mane koje ima. Jedva čekamo utakmicu, biće puna sala i to treba da iskoristimo da odigramo hrabro i sa puno samopouzdanja", rekao je Andrej Žakelj, trener Budućnosti.