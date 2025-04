- Jedno vreme sam mislio da je najbolji igrač Detlef Šremf, nemački reprezentativac i jedan od prvih koji je otišao u NBA. Pa sam onda mislio da je to Toni Kukoč, jer volim te univerzalne igrače koji mogu puno stvari da urade, pre svega za tim, to su dva igrača koji su menjali košarku u tom vremenu. Krešimira Ćosića nisam trenirao, igrao sam protiv njega, on ne dolazi u obzir u ovom pitanju - kazao je Pešić i nastavio: