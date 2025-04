- Sedam igrača Zvezde je dalo 17 poena - Dobrić, Jago, Braun, Gedraitis, Mitrović, Davidovac i Kenan. To je malo, a onaj njihov Rus dao je 11 poena, a to na treningu nije dao. Iz očaja ga je uveo trener i to je neverovatno. Zna se zašto može, imao je rođendan, to se jednom dešava. Šteta što se povredio Davidovac, on je mogao više... Gedraitis, Braun i Kenan nisu igrači za Evroligu, a nisu ni za Zvezdu - rekao je Vlade Đurović.