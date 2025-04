Spanulis je 2010. godine prešao iz Panatinaikosa u Olimpijakos, a Željko mu to nije oprostio. Tačnije, više ga je pogodio način na koji je otišao nego to što je otišao.

"Nije bila teška odluka. Kada neku odluku donesem, onda nema povratka. Panatinaikos je bio najbolji klub u Evropi, Olimpijakos je bio iza njih. Panathinaikos mi je pomogao da pokažem talenat i imao sam privilegiju da radim sa sjajnim trenerom i igračima, ali sam osetio da je vreme da uradim nešto specijalno i da je moja sudbina da odem u Olimpijakos i postanem lider. Da oni postanu najbolji u Grčkoj i Evropi. To je bio cilj i moj motiv. Olympiacos ima milione fanove, hteo sam da podignem taj tim i to mi je bio san kao dete. Kada sam bio u Panatinaikosu, jesam bio jedan od najboljih igrača, ali su oni već bili među najboljim klubovima", otkrio je proslavljeni as.