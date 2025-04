Džonson je istakao kako jedva čeka da prati seriju između Lejkersa i Timbervulvsa, promašio je ime Luki Dončiću (napisao Luca umesto Luka), a uz to Nikolu Jokića i Denver Nagetse nije ni spomenuo...

- Biću zalepljen za svoj TV zbog ovosezonskog plej-ofa i biću na svakoj utakmici Lejkersa protiv Timbervulvsa, da gledam trojicu najuzbudljivijih NBA igrača, Lebrona Džejmsa, Luku Dončića i Entonija Edvardsa - napisao je on i izazvao reakcije javnosti.

- On je najbolji igrač u košarci. Čita situacije u odbrani. Njegova košarkaška inteligencija je neverovatna. I pobeđuje te jer igra van ritma. Kao što je Kris Malin nama radio. On je koristio svoje poteze u ritmu 'jedan, dva, tri, šut'. I uvek je pravio dodatni potez, kao i Jokić. Kada pomisliš da bi trebalo da šutne, on napravi još neki dodatni potez - istakao je Džonson.