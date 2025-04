Bilo je to u Novom Sadu 2009. godine.

- Da vam ispričam jednu priču o Nikoli Jokiću. Prvo sam upoznao njegovu braću. Bio sam na svadbi u Srbiji, u Novom Sadu. Njegova braća su bila luda, baš energična. Bio sam na svadbi kod Darka Miličića i vidim dvojicu tipova. Svi smo bili raspoloženi, slavlje je bilo u punom jeku. I kažu mi: "Čoveče, imam brata koji igra kao ti. Baš je dobar. Baš je talentovan. J**i ga, nadam se da će uspeti" - rekao je Gasol gostujući u podkastu "Out The Mud" i dodao:

- Nazdravili smo, rekli "J**i ga", popili malo rakije i nastavili dalje. Onda, dve-tri godine kasnije, igramo utakmicu u Denveru. Ja se zagrevam, i vidim njih dvojicu kako silaze niz stepenice i viču: "Mark! Mark!". Pogledam gore - "Šta oni rade ovde?". I kažu mi: "To ti je moj brat!". Okrenem se - i bio je to Nikola Jokić. To je bio onaj momak o kojem su mi pričali.