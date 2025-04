"Jeste. Jeste. Jeste. Najbolji je na svetu i svi to vide, ali mislim da je Šej Gildžes-Aleksander zaslužio da bude MVP ove godine jer su Oklahoma Siti Tanderi imali najbolji učinak i on je najbolji igrač tog tima. On je dao najviše poena i to, ali ako pričamo o najboljem igraču i uticaj na igru, onda je sve jasno", objasnio je Harden.