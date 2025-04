Legendarni Džef Van Gandi, sada pomoćnik u Klipersima, nije dao Jokiću loptu kako bi Nagetsi brzo započeli svoj napad, te je srpski as, ogorčen ovim potezom, rešio da udari po čelnicima NBA lige po završetku meča protiv Klipersa.

- Izgleda da je to danas deo košarke, iako ne bi trebalo da se događa. NBA želi da učini da lopta ide brže, tako su nam rekli pre početka sezone. Rekli su mi da ponekada kada vezujem pertle i ovo i ono, da ja kradem nekoliko sekundi, i rekli su mi da to ne mogu više da radim. Izgleda da oni ipak mogu to da urade - rekao je Jokić i pošteno je svima očitao lekciju.