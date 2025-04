Srpski košarkaš je vodio Denver do preokreta i pobede u prvoj utakmici prve runde plej-ofa protiv Los Anđeles Klipersa , a u završnici četvrte četvrtine je imao okršaj sa klupom gostujućeg tima.

Pri rezultatu 96:95 za Kliperse, na 33,6 sekundi do kraja Nikola Jokić je želeo da brzo izvede aut i vrati loptu u igru, ali u tome ga je sprečio Džef van Gandi, jedan od pomoćnih trenera ekipe iz Los Anđelesa.

- To je bilo prilično sramotno za Jokića. Eno ga sada u sali za tegove - našalio se mladi Amerikanac.

- Izgleda da je to danas deo košarke, iako ne bi trebalo da se događa. NBA želi da učini da lopta ide brže, tako su nam rekli pre početka sezone. Rekli su mi da ponekada kada vezujem pertle i ovo i ono, da ja kradem nekoliko sekundi, i rekli su mi da to ne mogu više da radim. Izgleda da oni ipak mogu to da urade - rekao je Jokić i pošteno je svima očitao lekciju.