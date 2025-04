- Poslednja četvrtina je bila kako treba – koncentrisano, sa mnogo kontakta, energično u odbrani. Oni su pogodili mnogo trojki u drugom i trećem periodu, dobijali su šuteve koje su hteli, moramo to da im onemogućimo - rekao je Dončić posle utakmice.

Dobio je na konferenciji za medije pitanje koje ga je zbunilo, a odnosilo se na to kako pronalazi ravnotežu između razigravanja sebe i saigrače u isto vreme. S obzirom na to da je nekarakteristično za njega napravio samo jednu asistenciju, Slovenac nije bio spreman na ovakvo pitanje.

- Ne znam kako da odgovorim na to, zapravo... Pretpostavljam da moram više da dodajem. Samo sam pokušavao da nametnem ritam utakmice, ali jasno je – jedna asistencija, nije dovoljno dobro.

- Nisam siguran da smo fizički bili spremni, ako to ima smisla. Kada su krenuli da igraju agresivno i sa mnogo kontakta, nismo odmah odgovorili na to. Od starta druge četvrtine do četiri-pet minuta u trećoj, taj period izgubili smo sa 34 razlike. Razbili su nas.