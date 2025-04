- To je bila ideja Klipersa. Četvorica ili trojica su ga čuvala. Kada bude davao koševe, radiće to iz ritma. Dodavali smo mu loptu na niskom postu i nisu ga duplirali, pa je poentirao. A, pošto je pogađao, počeli su da stavljaju više čuvara na njega, pa je Rasel (Vestbruk) dobio šansu za prodor. Čitaće on igru kao i uvek, biće strpljiv kao i uvek, a drugi će ostajati sami. Pogađali su velike šuteve u prvoj utakmici, to je jako bitno - rekao je on, pa je dodao da nema dilemu kako će trener Klipersa Tajron Lu ponovo primeniti sličnu taktiku: