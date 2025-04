Košarkaši Denver Nagetsa poveli su sa 1:0 u plej-of seriji protiv Los Anđeles Klipersa i to trijumfom posle produžetka (112:110) .

Istakao je Adelman da je sve to bila taktika jer je bio siguran kako će Rasel Vestbruk u odbrani doneti ekipi više od njega. I - bio je u pravu!

- Pričao sam sa Majklom i u redu je. To je realnost, da ćemo birati momke koji će odigrati dobro u nekim utakmicama. Verujte mi da nisam glup i da sam mnogo puta pomislio koliko bi bilo dobro da Majkl Porter stoji u uglu u određenim situacijama. Međutim, morate da reagujete prema osećaju i smatrao sam da su naša odbrana i defanzivni intenzitet doneli pobedu. Osetio sam da su drugih pet momaka pravi odgovor na taj zahtev. Možda je to bio razlog pobede, možda nije - rekao je on, pa dodao: