Trener Partizana Željko Obradović je nakon pobede u derbiju govorio o Evroligi.

Crno-beli su kao domaćini u 28. kolu ABA lige pobedili Crvenu zvezdu rezultatom 85:77 i tako došli na korak od toga da obezbede drugo mesto na tabeli.

Željko Obradović je posle utakmice, na konferenciji za novinare, dobio pitanje o ambicijama kluba u nastavku sezone, a nakon što je odgovorio na to pitanje je govorio o ponudi Evrolige koja je navodno spremljena za Partizan i Crvenu zvezdu.

Podsetimo, prema informacijama koje još uvek nisu zvanično potvrđene, crveno-beli bi mogli da dobiju trogodišnju licencu uz prilično loše uslove.

- Kao i uvek, bavićemo se onim što je ispred nas, to su dve utakmice u ABA ligi. Imamo plejof i to je to. Za sve ostalo imate vremena. Vi ste svedoci šta se dešava u evropskoj košarci, biće sastanak pred kraj meseca, gde će se odlučiti o Evroligi. Imate neke ponude, da li su zvanične ili ne, za nas i Crvenu zvezdu, za druge klubove. Treba da napravimo konsenzus, da zajedno nastupimo - rekao je Obradović i nastavio:

- Zvezda i Partizan su blago evropske košarke, ako mene pitate. Treba da pokažemo to svima, jer kad svi pričaju o Evroligi, pričaju o ambijentu ovde. Zaslužujemo neko poštovanje, ja pričam i uvek ću ponoviti. Da bi liga bila ozbiljna svi imaju ista prava i obaveze, ako nema toga, onda nije to to. Zahvalni smo što nas zovu u Evroligi, ali želimo da budemo ravnopravni sa svima u svakom smislu. Mi i svi ostali, da li ćemo do toga da dođemo, verujem da sede pametni ljudi u Evroligi. Znate za neke druge mogućnosti, evropska košarka je Evroliga i tu nema dileme. Sad će da krene plej-of u Evroligi i videćete kako izgleda, biće ispunjene arene, biće fantastična košarka.

Usledilo je pitanje novinara koje se odnosilo na konsenzus dva kluba.

- To ćete da pitate ljude koji su odgovorni za to, to je naš predsednik i Upravni odbor, ja pričam o rivalu Zvezdi, ali imamo interese iste. Moramo da nastupimo kao i drugi klubovi iz Evrope. Valensija koja pravi novu dvoranu, zainteresovani su za Evroligu i ona je za njih. Bolonja ili neko, imamo Hapoel koji je ušao, pričaju svi o tome da imaju veliku mogućnost o pravljenju tima, Dubai isto. Sve je to mogućnost, ali treba sve da uradimo kad se priča o dvorani i onome što rade navijači Zvezde i Partizana, da nastupimo zajednički i to je dobro za njih, nas, ali i sve ostale timove koji bi da budu ravnopravni članovi Evrolige - poručio je Željko Obradović.

