Kapiten Partizana, Vanja Marinković, ostavio je dubok trag u Baskoniji gde mu je trener bio i nekadašnji strateg Crvene zvezde Duško Ivanović.

Marinković je, gostujući u podkastu "X&O" otkrio nepoznatu anegdotu. Naime, tokom saradnje sa Ivanovićem, on je za deset dana uspeo da smrša čak 13 kilograma!

- Priznajem, ja sam došao kod Duška "overweight", iako sam radio preko leta, ali sam došao sa nekom većom kilažom. Nije bitno koliko. Bio sam baš... Imao sam jedno 107-108 kilograma, a ja sam oko 100. Došao ja, on dolazi u trening centar, on nosi kačket, a meni već ide znoj niz kičmicu. I ja rekoh njemu "dobar dan". On meni odmah kaže "imaš dve nedelje da smršaš", ali ni dobar dan. "Imaš dve nedelje da smršaš, da se spustiš na 98-99 kilograma", i ja rek'o j***te - rekao je Marinković, pa dodao:

- Smršao sam za deset dana, na 95 kilograma sam bio. Ono, vadili mi želudac. Treninzi su bili baš teški, te pripreme, to je bilo baš surovo. Jer je trening centar preko puta Buese u šumi i mi smo svaki dan kretali sa trčanjem, to mu je najjače. Prvo ide kondicioni koji drži ritam, 80% od starta, a pozadi idu dvojica na bicikli, jedan fizio i jedan pomoćni. Tako je to bilo. I sad ja, prvi dan, nikad mi se to nije desilo. Krećemo da trčimo i već razmišljam da nema šanse ovo, pakujem se i idem. Super sve, pare, nisu ni bile neke pare. Ali već mi tu stoji. Imaš pola sata trčanje, pa teretana, to je radio i zgibove, pa imaš "pet na nula", pa šut, pa popodne "pet na pet". Bilo je 2-2-1, pa "off". Baskonija ima čoveka, nutricionistu i onda sam svakako dobijao svoje. Nije mi se jelo, brokoli i karfiol, ali mi se nije ni jelo puno.

Na jednom doručku Duško Ivanović je prišao Vanji Marinkoviću.

- Sećam se drugi-treći dan, doručak pred trening, nisam godinama doručkovao ujutru, samo kafu i to je to. Kaže meni Duško "šta je Vanja", a ja pijem kafu. Ja mu kažem "ma ništa Duško", a on će meni "pa tek smo počeli". I ja rek'o, majko šta radi ovaj čovek. "Tek smo počeli" i onaj njegov osmeh. Brzo sam smršao, izgubio kilažu, ali je to njegov metod, mi smo posle bili spremni kao zveri. Ne može niko posle da te pretrči. I te godine prve se nisam snašao sa njim, ali poslednja mi je legla kao... Došao sam tu, nisam igrao u Valensiji poslednja tri-četiri meseca, pa sam imao reprezentaciju, gde nisam igrao. Tu sam propustio dosta, pa sam imao treninge, išao na odmor. Potrefilo se da prve godine i ne igram. Nisam imao samopouzdanja, nisam našao ulogu - zaključio je on.

