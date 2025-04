- Dobio sam ono što sam želeo, a to je da zatvorim utakmicu u plej-ofu. Stvari koje sam radio na kraju su bile zaista neprihvatljive. Koštao sam nas utakmice i morao sam da budem bolji. Ovo mi je treća godina, nisam više početnik. Video sam šta je dogovor i kako da dođemo do plej-ofa, ali ono što sam radio danas nije bilo dobro - rekao je on, pa dodao: