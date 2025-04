Ušao je Denver odlično u meč, poveo sa 19:26, ali je usledio paklen odgovor Klipersa. Tim iz Los Anđelesa je već do kraja prve četvrtine imao ozbiljnu prednost (35:28), a do poluvremena je ona samo rasla, te su Klipersi na drugi odmor otišli sa plus 18 (65:47).