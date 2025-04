Deandre Džordan , Jokićev saigrač, ispričao je gostujući u podkastu "Run it back" kako je sprski košarkaš primetio trenutak da se istakne i ulogu lidera odrađuje na još izraženiji način.

Somborac aktivno učestvuje u tajm-autima, objašnjava saigračima šta bi trebalo da rade, a u drugoj utakmici prve runde plej-ofa protiv Los Anđeles Klipersa je prilično burno to radio .

- Posle otkaza Melounu, koji je bio veliki udarac za naš tim i organizaciju, znao je da mora da bude glasniji. Ovo je verovatno najviše od njega što sam gledao da je uključen, u smislu da je uključen u svlačionici, pre utakmice, na tajm-autima, u poluvremenu. Oduvek je to radio, ali sada radi to mnogo više. Zna i sam da je to važna stvar - rekao je Džordan.