"Cibona danas nema ni milion, u moje vreme je imala pet, danas bi morala, s obzirom na to da sve oko nas raste, imati 15 miliona, ali dobro. Para ima, stoje na ulici, samo ih treba znati pokupiti. Ma, sad imam ideju kako bih mogao složiti budžet na deset miliona" , započeo je Miličević za Sportske novosti, pa nastavio još oštrije.

On smatra da srpskim klubovima nije mesto u ABA ligi.

"Nije ovo samo pitanje Cibone, ovo je pitanje ukupne hrvatske košarke. I tu se HKS ne može skrivati. Svi klubovi teže jačim, moćnijim ligama. I ABA liga se mora vratiti svojim temeljima. Podeliti se na zapad i istok. Ona nije slučajno nazvana Jadranska liga, jer je ideja bila da u njoj participiraju klubovi čiji države izlaze na Jadransko more. Tu se mora pronaći deset klubova iz Hrvatske, Slovenije, BiH, pa i Crne Gore. Nikakav Partizan i Crvena zvezda ne smeju biti nosioci, to je tragedija, glupost sporta!"

"Ona nije slučajno nazvana Jadranskom ligom, jer je ideja bila da su u njoj države koje izlaze na Jadran. Znamo koje su to. Nakon dve sezone stigla je u Zagreb delegacija iz Beograda s idejom da se priključe. Nikada nije bila ideja da zatvorimo, jer sport i muzika nemaju granice, niti je to trebalo zaustaviti na područje bivše države", rekao je Hrvat i ponovo kao "legitimne" učesnike lige pomenuo samo zemlje koje izlaze na more.