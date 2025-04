"Otvorili smo utakmicu odlično (11:0). Znali smo da je ova utakmica veoma bitna da probamo da potvrdimo to drugo mesto pred plej-of, protiv tima za kojeg sam rekao u najavi da je izvanredno vođen od strane trenera Mitrovića (Zvezdan). Njegov povratak na klupu je označio da Olimpija igra neuporedivo agresivnije, bolje i da u svakom trenutku imaju jasnu i preciznu sliku šta žele da rade", rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

"Bez obzira na to što njima fale dva izuzetna igrača u rotaciji (Andrija Stipanović i Jaka Blažič), vraćali su se, ušli smo u neku neizvesnu završnicu, ali eto tu smo odigrali najbolju odbranu i praktično obezbedili da pobedimo. Lepa utakmica, hvala navijačima i Olimpije i Partizana koji su došli u ovolikom broju da nas podrže i spremamo se za plej-of, to je to", zaključio je Obradović.