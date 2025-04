Trener Cedevita Olimpije posle poraza od Partizana

Trener Cedevita Olimpije Zvezdan Mitrović rekao je da nema šta da zameri svojim igračima u borbenosti, uprkos porazu od Partizana

"Utakmica sa protivnikom od respekta, sad je druga stvar igrati protiv Partizana i Zvezde, kada su već dve nedelje van Evrolige, pa su fokusirani, spremni… Tu je razlika u kvalitetu – igra mačke i miša. Pogotovu taj naš hendikep, gde nam nedostaju dva najiskusnijih igrača. Posebno Andrija, gde smo sa Berinžeom ostali kao jedinom peticom. Tu nam je u startu pukla igra. Dopada mi se karakter moje ekipe, koja se ne predaje, koja natera protivnika na 17 grešaka.

Video se i pritisak po procentu šuta, gde je prošle nedelje u Podgorici bio 60 odsto, danas 25-26 odsto… To su nivoi kvaliteta. Sviđala mi se naša borba, odnos, karakter, nismo se davali do kraja. Nije lako igrati sa ovakvom ekipom i ovim evroligaškim igračima, oni su sad spremni. Kad vam dođu posle duplog kola, druga je priča. Ovo je bio naš maksimum večeras, imamo još jedno kolo do plej-ofa", rekao je Mitrović.

Ponovo se osvrnuo na razlike između njegove ekipe i Partizana.

"Mi nemamo igrače koji su zvezde, nemam Karlika Džonsa koji daje NBA Amerikancima 35 poena na pripremama. Mi igramo iz timske igre i neko se otvori. Tako smo dolazili do rezultata. Na kraju je Robinson promašio šut, obično su te bekovske pozicije koje treba da uzmu i da šutnu. Nikolić igra fantastičnu sezonu – danas nije mogao da pogodi ništa. Isto u Beogradu, imali smo dva-tri šuta za pobedu. To je psiha. Nismo mi na tom nivou. Sramota me je da pomenem budžet jedan i drugi. Nedostaje nam jedno 15 miliona da bismo pobedili Partizan, ne znam ni ja… To je ozbiljan kvalitet, samo da hoću da moji momci pređu preko toga i to iskažnjavaju. Ovi momci su odigrali toliko teških utakmica, dobili manje, znate i sami koliko su na loptu izgubili u Evroligi, a pričamo o ljudima koji su visoka klasa. NBA bivši, ovaj, onaj…", dodao je trener Cedevita Olimpije.

Bilo je reči o budžetu ljubljanskog tima za narednu sezonu.