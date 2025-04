Spektakularan meč odigrali su Klipersi i Nagetsi, mogli smo da vidimo sve i svašta - od velike borbe, do triler završnice, a utakmicu je obeležio i incident u kom su se našli Džejms Harden i Kristijan Braun.

Došlo je do opšteg haosa na terenu umešali su se i ostali košarkaši, a zbog svega bi mogao da nadrlja Majkl Porter Džunior ! On je sa klupe krenuo da utrči u teren, zaustavili su ga saigrači i ljudi iz stručnog štaba i tako su ga spasili momentalne kazne jer NBA liga ovakve stvari ne prašta. Ipak, sada se Porter Džunior suočava sa potencijalnom suspenzijom jer su pravila NBA jasna i veoma stroga kada je utrčavanje igrača sa klupe na teren u pitanju.

- Nisam znao za to pravilo, drago mi je što nisam daleko stigao, treneri su me povukli, oni su bili svesni, ja nisam znao za to pravilo. Zahvalan sam što nisam izbačen sa meča. Neko novo iskustvo za mene, da naučim nešto - rekao je Porter Džunior posle ovog haosa.