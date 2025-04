Meč je bio pun uzbuđenja, a trener Lejkersa Džej Džej Redik na konferenciji za medije istakao je kako je njegov tim oštećen pošto sudije na 33 sekunde do kraja nisu svirale faul Dončiću pri rezultatu 114:113 za tim iz Los Anđelesa. Usledio je tajm-aut Lejkersa, zatim i izgubljena lopta i na kraju - preokret Minesote.

- Imali smo dva bloka, trebalo je Rivs ili ja da dobijemo loptu, mislio sam da će Lebron da baci na jednu stranu, on je mislio da ću da budem na drugoj, greška u komunikaciji je bila i to je moja krivica - rekao je on, pa dodao: