Do sada je kroz kamp prošlo više od 12.000 učesnika, uz angažman čak 1.650 trenera, predavača, promotera i gostiju, što potvrđuje njegov značaj i ugled u regionalnim sportskim krugovima.

Ove godine se očekuje i rekordno učešće devojčica - čak polovina od preko 500 prijavljenih kampera do sad. Posebnu pažnju izaziva dolazak međunarodnih gostiju, među kojima je i grupe igrača iz ruskog Novgoroda i Turske.

Jedan od organizatora kampa, Bogdan Stanojević iz KK Partizan BL, naglasio je značaj stručnog pristupa i sportskog duha: - Brojke govore same za sebe - više od 700 dana na Jahorini do sad i preko 1.500 treninga, na stotine prijateljstava i iskustava koje ostaju za ceo život. Kamp je izrastao u prepoznatljiv sportski brend zahvaljujući podršci sponzora i entuzijazmu svih uključenih - rekao je Stanojević i dodao:

Direktor Veselin Petković istakao je:

- Ponosni smo što kroz ovaj kamp možemo doprinositi razvoju mladih talenata, ne samo kao sponzori, već kao društveno odgovorna kompanija koja vjeruje u snagu sporta i zdrav način života. "Three Points" je mnogo više od košarke - to je škola života.



"Three Points" kamp još jednom potvrđuje svoj status jednog od najznačajnijih sportskih okupljanja za mlade u regionu, promovišući košarkaški sport, zdrav život i međunarodnu saradnju.