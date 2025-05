A, šta je u stvari "NBA Draft Combine"? To je godišnji događaj, koji traje od 11. do 18. maja i na kojem se procenjuju antropometrijske, atletske i tehničko-taktičke veštine košarkaških talenata. Ujedno, to je i nezvanična potvrda da će Bogoljub Marković biti draftovan u najjaču košarkašku ligu na svetu ove godine. NBA draft zakazan je za 25. i 26. jun. Većinu zvanica čine košarkaši koji pohađaju američke univerzitete, pa je s toga poziv za rođenog Užičanina već sada veliki uspeh.