- Zadnja utakmica u regularnom delu sezone nije imala takmičarski značaj, a to nije lako igrati. Igrali smo protiv uvek motivisanog protivnika, mladi igrači željni dokazivanja, želim im svu sreću u plej-ofu. Hvala svima koji su došli da nas bodre i sledeće nedelje nas čeka najvažnije, a to je plej-of - rekao je Obradović.

- Vanja je odigrao izvanredno. Pošto je to utamica bez rezultatskog značaja važno je bilo da se svima da šansa i to je odluka. Vanja je izvanredno odigrao.

- Što se tiče naše situacije, nije izvanredno. Balša nije igrao jer je cele nedelje bio bolestan. Nije igrao i danas nam je prvi put došao u svlačionicu. Tajrik je imao probleme sa šakom. Bošnjaković je iskrenuo zglob nedavno i za njega je sezona praktično završena. Mario Nakić je imao problem i nismo hteli da rizikujemo danas da igra zbog toga. Videćemo kako će se osećati naredne nedelje. To sve utiče na trening zbog broja igrača. Šta god da je, tako je, spremamo se za Spartak. Plej-of vreme je, tada se daje sve što možeš da daš da bi nastavio takmičenje. Ife nije igrao zadnje utakmice jer ne imao povrede prsta od zagrevanja na utakmici sa Zvezdom. On je od tada van treninga bio. Jedino što je mogao da radi je da kondiciono ostane spreman, kontakt sa loptom nije dolazio u obzir. Naravno da je dobro što su ga navijači podržali, ne samo njega nego i celu ekipu, svakog igrača. On je vredan momak, radi dobro i na njemu je da podigne formu, verujemo u njega i on treba da veruje u sebe- zaključio je Željko Obradović.