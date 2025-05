"Situacija sa Mirotićem je u velikoj meri dovela do toga da prošlu sezonu završimo neuspešno. Ceo prelazni rok smo pregovarali sa njim i hteli smo da oko njega gradimo tim. Njegovo obećanje da želi da igra u Partizanu i dogovoreni finansijski uslovi su nam potrošili mnogo vremena. Kada nam je rekao da će potpisati da Olimpiju, shvatili smo da neće ispoštovati dogovor i da će nas dovesti u vremenski loš period, da nećemo imati vremena da napravimo kvalitetan tim pošto su većina igrača već potpisali ugovore i nama je tržište postalo jako plitko", otkriva Mijailović.

"Profesionalno sam povređen jer smo imali dogovor, ali kada pogledamo ljudski on nije potpisao ugovor i nije imao obaveze prema nama. To što smo mi pogrešno procenili da je nečija reč u koju se zaklinje dovoljna, on nas je naučio da ne slušamo reč već potpis. Iz svake situacije učite nešto, ali plaćate cenu", dodao je prvi čovek Partizana.