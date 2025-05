- Ma da, ali to treba pitati ljude koji vode ligu, šta je interes i cilj. Mihailo Pavićević kaže da je to interes većih klubova da bi smanjili broj utakmica, nemam ja problem, mene interesuje da tu ligu igra veći broj ozbiljnih klubova. Jer kada ligu igra toliko klubova, Cibona, Split, Krka, tebi treba liga da donese bolje sponzore, da bi doveo kvalitetnije igrače, da imaš bolje uslove. Ne može Krka da igra 25 godina u školskoj sali. Mora nešto da se menja, diže na viši nivo. Postoji minimum budžeta, dva miliona, a neko da igra za 500.000 i onda imate na konferenciji za štampu - šta je falilo Cedevita Olimpiji da pobedi Partizan, falilo 15 miliona. Nastaje sprdnja oko 15 ili pet miliona. To može Krka da kaže Cedevita Olimpiji, falilo nam je četiri miliona. I to ide sa budžetima, budžeti pobeđuju.