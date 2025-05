Bio je Denver na ivici ponora, a onda je Jokić uzeo stvari u svoje ruke i režirao preokret za pamćenje. Na krilima nezaustavljivog Srbina Nagetsi su se vratili iz dvocifrenog minusa u poslednjoj deonici i i posle lude završnice stigli do brejka u Pejkom Centru.

Nakon ujednačene prve četvrtine, Tanderi su iskoristili period igre u kom je Jokić bio van terena, napravili seriju, stigli do dvocifrene prednosti, koju su čuvali veći deo meča.

Uspeli su gosti u finišu treće deonice ozbiljno da zaprete, prišli su na -5 (90:85), ali Tanderi su imali spreman odgovor. Bolje su otvorili poslednji period igre, ponovo otišli na dvocifrenu prednost, ali Denver se nije predavao. Topila se prednost domaćina u zavšnici meča, a posle trojke Jokića Nagetsi su prišli na -1. Oklahoma je povela 117:114, a onda je usledila neviđena drama. Posle Jokićevih bacanja Šej je zakucao, zatim je Gordon pogodio oba penala. Nakon toga Denver je pravio faul i na liniju za bacanja otišao je Čet Holmgren, koji je oba promašio, pa je Denver imao napad za pobedu. U poslednjim sekundama meča lopta je došla do Gordona koji je ubacio trojku i doneo trijumf borbenim Nagetsima.

Ujednačenu borbu gledali smo u prvoj deonici. Džamal Marej bio je raspoložen na startu utakmice, a na drugoj strani blistao je najbolji igrač Tandera Šej Gildžes-Aleksander. U više navrata Denver je imao +4, ali zahvaljujući upravo Šeju, Oklahoma je u finišu prve četvrtine stigla do preokreta i prve prednosti na meču 27:26.

Na startu druge deonice trener Dejvid Adelman odlučio je da odmori svog najboljeg igrača Nikolu Jokića i to se odmah odrazilo na rezultat. Oklahoma je za minut igre napravila seriju 10:0 i prvi put stigla do dvocifrene prednosti 37:28. Sjajni su bili Tanderi u drugoj deonici, pre svega defanzivno i Nagetsi su morali ozbiljno da se namuče kako bi stigli do poena.