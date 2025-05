"Mislim da smo veći deo večeri tražili način kako da igramo. Znamo kako da dobijemo šuteve koje hoćemo. Igrali smo protiv dobrog tima u odbrani. Bili smo u ovakvim situacijama… Ovo je utakmica serija, igraće jako brzo i napraviti serije od 8-0, lagano. Moramo da budemo organizovani u napadu i odbrani. Blokirali su me čeiri, pet puta, bili su agresivni, to oni rade. Samo sam morao biti agresivan, a mislim da sam odigrao najbolje što sam mogao", rekao je Jokić koji je meč završio sa 42 poena i 22 skoka.

"Nisam to čuo, ali da budem iskren smešno je. Igrao sam u malim halama u Srbiji gde možeš sve da čuješ. Nekad je to gore, jer možeš da vidiš čoveka koji ti dobacuje. Igrao sam i pred velikom publikom u nacionalnom timu. To je definitivno iskustvo koje me ne ometa", rekao je Jokić.