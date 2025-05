Pojedini medijski izveštaji su govorili da je u incidentu učestvovao i Frenk Nilikina , ali on nije bio prisutan i u pitanju je greška, što je pred nadležnim organima i potvrđeno.





Takođe, pojavljuju se i zlonamerni i netačni medijski nastupi na portalima koji to očigledno rade sa predumišljajem. Tim slučajevima se uveliko bave advokati i KK Partizan se povodom istih neće oglašavati.



Trojica košarkaša crno-belih, sinoć su dali izjave u policijskoj stanici "Savski venac", a povodom čitave situacije se obraćaju i javnosti:



"Želim da se duboko izvinim zbog incidenta koji se dogodio. Dozvolio sam sebi da budem deo nečega na šta nisam ponosan. Sam čin je bio neprimeren za profesionalnog sportistu da se tako ponaša, to je razočaravajuće i sramota za mene, moju porodicu, moje saigrače, Klub, predsednika i Upravu. Želim da se izvinim svima koji me podržavaju i traže u meni uzor. Obećavam da ovo nije ono što zaista znam kao osoba. Nadam se da ću preći preko ove situacije, učiti iz svojih grešaka i fokusirati se na košarku i ono što moj tim pokušava da postigne. Hvala crno-beloj porodici“, izjavio je Karlik Džons.