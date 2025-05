Mislio je da ne postoji šansa da aktuelni šampion izgubi dve utakmice zaredom u TD Gardenu, pa je obećao da će na posao doći bos u kućnom mantilu ako se to nekim čudom dogodi.

I nije mu bilo lako, više nije u formi koja ga je nekada krasila, pa je za njega ovaj izazov bio ekstremno naporan, ali nijednog momenta nije pomislio da odustane. Ali to je Pol Pirs, čovek koji nikada ne odustaje.

Legendarni as Boston Seltiksa Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Printscreen, Profimedia

BIRAJ - LOPTA ILI PIŠTOLJ

"Znojavi i prljavi smo dolazili na časove, ali smo napredovali kao igrači. Najveći plus nam je bio što nećemo sresti kriminalce na ulici u šest ujutru", rekao je u jednom intervjuu Pirs.

"Rekao sam tada sebi: 'Ovih devet ekipa koje nisu želele da me uzmu će žestoko zažaliti zbog toga' Znao sam koliko sam naporno radio i koliko mi je bilo stalo da uspem. Nisam se bojao izazova. Trenirao sam svaki dan i prilikom šutiranja izgovarao 'Golden Stejt, Vankuver, Toronto, Milvoki, Detroit, Filadelfija...' Uzvikivao sam i imena njihovih trenera. Nakon pet godina sam shvatio da je svih devet dobilo otkaze u ekipama. To je bilo ludo, bio sam srećan zbog toga", priznao je Pirs.

Boston je bio očajan u tom periodu i to je žestoko nerviralo Pirsa.

BORBA ZA ŽIVOT

Hitno je prevezen u bolnicu nakon incidenta i tada je počela borba za njegov život. Nije se predavao, tada je pokazao kakav je borac. Oporavak je bio čudesan. Iz bolnice je izašao posle svega 10 dana. Iako su doktori rekli da neko vreme neće smeti da diže ruke iznad glave, on je odmah otišao u dvoranu i šutirao trojke.

"Mislim da sam se prebrzo vratio i da sam pokušao sve da potisnem na silu. Razgovarao sam sa nekoliko psihijatara, ali sve je bilo kratkoh daha. Zatvorio sam se, javljao sam se samo majci. Očekivao sam da će me otac nazvati kad čuje da sam umalo izgubio život, ali to se nije dogodilo i zabolelo me je više od svega" rekao je kasnije Pirs.