Iz KK Partizana su potvrdili da će Karlik Džons, Sterling Braun i Isak Bonga biti kažnjeni zbog učestvovanja u tuči.

Košarkaši Partizana poveli su sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji ABA lige, pošto su u Beogradskoj areni pobedili subotički Spartak sa 100:75 (23:27, 30:17, 23:18, 24:13).

Najbolji učinak u pobedničkom timu imao je Dvejn Vašington sa 21 poenom i tri asistencije, Ife Lundberg je postigao 17 poena, uz po četiri skoka i asistencije, Karlik Džons je upisao 13 poena i tri asistencije, a Aleksej Pokuševski je zabeležio 11 poena, osam skokova i pet asistencija.

Trener crno-belih Željko Obradović govorio je posle meča na razne teme.

"Tajrik ima tu povredu na ruci, na šaci. Radimo sve da ga osposobimo. Vodimo računa o zdravlju igrača, to je nešto što je veoma važno, nadamo se da ćemo sledeće sedmice probati da ga osposobimo. Vodićemo računa da je zdravlje najvažnije.Mario Nakić se operisao prekjuče, završio je sezonu. Nije komplikovana, bio je kod lekara koji mu je radio operaciju pre dve godine i sve je u redu. Mitar Bošnjaković je tu, povredio je skočni zglob što mu se dešavalo mnogo puta. Možda postoje šanse da se vrati i da se priključi treninzima, ali nije to toliko blizu", rekao je on.

Potom je komentarisao i tuču o kojoj ne prestaje da priča Srbija.

"Ja sam bio šokiran. Taj me šok drži. Pre nekoliko godina u Evroligi je doneta odluka da se napravi asocijacija igrača koji su najvažniji, naravno. ELPA takozvana, onda asocijacija, udruženje trenera i udruženje sudija. Svi mi, svako u svkom stafu ima prava i obaveze. To igrači moraju da shvate, svako od nas. Ja sam njima na početku godine, prvi trening objasnio da su igrači Partizana i da će to uvek biti. Kad su u krevetu, restoranu, kafiću i gde god. Kad god se pojavi vest za njih, ti si igrač Partizana ili si doktor Partizana. Tako da, one scene koje sam video. Samo sam šokiran. Nadam se da se to neće ponoviti, imao sam razgovor. Mladi ljudi koji su napraivli ogromnu grešku po meni. Nadam se da uz ono izvinjenje da će shvatiti i da se to nikad neće desiti. Ispred njih je život, imaju mnogo vremena za sve da rade. Ali one slike, šokiran sam", iskren je Obradović.

Kazni će sigurno biti.

"Pravilnik kluba postoji. Sigurno će biti sankcionisani, koja je vrsta kazne, to će klub odlučiti. Mi imamo pravilnik. Kad sam rekao ELPA, oni su tražili i po ELPA postoje pravila po pravima i obavezama. Moramo reagovati. Šta sam mogao da pričam sem da su oni neko ko je mlad, neko ko u svakoj situaciji treba da kontorlišu emocije, da se ponašaju kao da su igrači Partizana i da praktično u tom smislu nemaju privatan život. Da vode računa o tome gde idu, s kim sede. Sve sam to pričao. Desilo se šta se desilo, ja ne opravdavam. Ja ne znam šta je bilo ispred, neću da ulazim u to. Samo želim i rekao sam, moje iskustvo s njima je takvo da su to odlični momci. Šta se desilo da reaguju tako? Ne mogu da znam. Rekao sam i ponavljam da u našem poslu i na terenu, kamoli negde gde izađeš kontrola emocija nešto važno. Moraš da poštuješ sebe, kao i sve ljude. To je jedini način, nadam se da se nikad neće ponoviti ovo, ni njima ni bilo kome. Na kraju krajeva, svi smo ljudi i pravimo greške. Pravili su grešku, izvinili su se. Toliko znam", zaključio je Obradović.

Četvrtfinalna serija igra se na dve pobede, a naredni meč na programu je u petak, 16. maja, u Subotici.