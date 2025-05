Oklahoma je bila u dobroj situaciji u završnici treće utakmice polufinala Zapadne konferencije, ali je Eron Gordon trojkom na 27 sekundi do kraja doneo produžetak u kojem su Nagetsi bili bolji od rivala.

Kanađanin je postigao 18 poena, uz 13 skokova i sedam asistencija i šut iz igre sedam od 22, a nakon što je Denver stigao do pobede se nasmejao.

- Neki navijači su me provocirali i znam kako je to u igri. Lako je provocirati kad vodiš. Nikada ne želim da im pokažem da sam poražen ili ljut. Ništa još nije odlučeno. Serija nije gotova. Imamo mnogo razloga za optimizam. Nisam odigrao kako sam želeo u završnici, ali imam priliku u narednoj utakmici, i posle nje da to ispravim. Optimističan sam u vezi s tim - rekao je Gildžes-Aleksander.