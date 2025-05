- Mnogo umornih nogu je tu bilo u oba tima. Razlika u igri je to što je njihova klupa davala trojke, neverovatno kada kombinovano oba tima gađaju 21/86 za tri tokom meča. Pomislio sam, na početku meča se videlo da noge nisu tu na obe strane, završnica je bila... Ne možemo da imamo 10/25 u reketu, moramo da dajemo koševe, teško je doći do tu. Ova utakmica je slična za oba tima, i oni su imalo 30 poena u reketu, 15/30. Razliku su napravili Karuso, Vigins i Valas. Dali su im energiju i založili se. Oni su uticali. Ne možete imati grešku pet sekundi, mnogo stvari se desilo na kraju, kada nam se utakmica polako odaljavala. Imamo mnogo toga da naučimo, moramo da gradimo, teško je igrati tamo, nalazili smo način i pre ipak tamo da slavimo. Regrupisaćemo se sutra, gledati snimak kako bismo bili bolji u petom meču - rekao je Adelman.

- Mislim da nekada kada ne pogađate šuteve, u nekom trenutku će to ostaviti uticaj na vas. Ne verujem da momci u prvom poluvremenu, kada ne ide ništa na dobro, neće uticati na energiju na drugom kraju. Prvo poluvreme nije bilo lepo nimalo za gledanje, ali smo uspeli da ostanemo u meču. Našli smo energiju i vratili se u trećoj četvrtini.

- Ne, neću to reći. Neću da kažem to. Želim da kažem da su oba tima bila umorna, došli su iz neverovatne, fizičke borbe u petak uveče kasno. Ako je na nas uticalo, onda je i njih. Obe ekipe su imale umorne noge, na kraju se svelo ko će imati krajnju seriju. Imali smo plus osam, oni su napravili seriju. Imali smo kasno greške, mentalne i fizičke, nismo u poslednjih šest minuta igrali dobro da pobedimo - zaključio je Dejvid Adelman!