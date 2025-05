- Da, mislim da su Džulijan (Stroter, prim. aut) mora da dobije pohvale za to što je postigao 15 poena. Mislim da je dobro igrao odbranu, to je bilo važno. Nismo morali da menjamo odbranu, jer je stajao i branio protivničke igrače. Mislim, smešno je kada pogledate četvrti i peti meč kada su njihovi igrači postizali trojke, Dort posebno. A danas su naši igrači to dobro branili. Bitno je bilo dobiti četvrtu četvrtinu posle poslednja dva meča, a to govori dosta o mojim momcima, da mogu da se vrate iz svega. Nastavljamo da se borimo, da igramo sedmi meč - počeo je priču Adelman na konferenciji za medije.