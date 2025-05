Podsetimo, Dončić je u februaru šokantno trejdovan , bez ikakve najave da bi to moglo da se desi. U Dalas je iz Lejkersa stigao Entoni Dejvis.

- Rekao sam mom šefu Niku Harisonu da ćemo napraviti promenu, bilo je to u hotelu u Klivlendu. On mi je rekao da će za sat vremena biti ozvaničen trejd i tako se to i desilo. Nije bilo nikakve rasprave, tako je bilo dogovoreno. Mislim da su moji igrači i stručni štab uradili odličan posao. Čim su čuli vest, pripremili su sve da nastavimo dalje normalno i mislim da su odradili odličan posao. Zato sada moramo da idemo napred - rekao je Kid.