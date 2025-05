- Dajem im oko 40 odsto šansi. Samo zato što imaju Jokića. On je sposoban da ostvari tripl-dabl sa 50 ili 60 poena. Verujem da će Oklahoma pobediti u sedmom meču, da će mladi igrači osetiti energiju te hale, igrao sam u njoj i znam koliko energična može da bude. Samo mislim da će Oklahoma da igra čvrsto u odbrani i ponavljam ono o čemu pričam, da igrači iz drugog plana igraju bolje kod kuće. Zato očekujem Kejsona Volasa, Lua Dorta da podignu nivo svoje igre, da unesu energiju... Iskreno, Oklahoma će verovatno prva da zada udarac i verujem da će to biti pobeda od deset poena razlike. Teško je pobediti je u toj dvorani - rekao je Perkins pred majstoricu Tandera i Nagetsa, pa dodao:

- Reći ću vam još jednu stvar, sedma utakmica je stresna do zla boga ako vam je stalo. Oni neće igrati do nedelje, pa očekujem da momci ne spavaju, da budu pod stresom, sve je to deo plej-ofa i to posebno ako želite da osvojite titulu ili da uđete u konferencijsko finale. I trebalo bi da bude stresno i teško, ali verujem da će tim Oklahome da doraste zadatku, posebno zato što će osetiti energiju dvorane - istakao je Kendrik Perkins.