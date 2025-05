- Jokić je kao 'Matriks' kada su u pitanju njegove ruke. Čitava igra se zamrzne. Nikada ranije nisam video mladog igrača da to radi, a onda nije igrao do pola sezone jer su imali Nurkića tamo. Bio je to mlad, perspektivan tim. Rekao sam Melounu: Morate da pustite tog tipa da raste ili se nekoga rešite. On je najbolji i toliko je prokleto dobar u košarci.